Juventus Thiago Motta dà la formazione | Douglas Luiz ancora in panca È stato un affare calcistico o contabile?

(Di venerdì 27 settembre 2024)dà lain. Èun? Il clima allanon dev’essere semplice. Provano mediaticamente a recuperare quel che perdono sul campo da gioco. Giuntoli intervidal Corriere della Sera. Eche all’ultima domanda decide di dare lascelta per domani contro il Genoa. “L’ho già scelta e stavolta ve la dico. Contro il Genoa giocano Mattia (Perin), Danilo e sarà capitano, Pierre (Kalulu), Gleison (Bremer) e Jonas (Rouhi); Fagio (Fagioli), Weston (McKennie), Kenan (Yildiz), Koop (Koopmeiners), Nico (Gonzalez) e Dusan (Vlahovic). Non dico solo come giocheremo”. Quindifiniscein panchina. Per la sesta volta consecutiva su sei partite.