Il bello del giovedì sera 2025 vol 1

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torna anche quest'anno la rubrica più unica di Ultimo Uomo, anche perché è effettivamente l’unica. Torna in un sito con una veste nuova, con contenuti nuovi ma spirito vecchio, cioè lo spirito del, anche se questa settimana era sia mercoledì chee come sapete è cambiato anche il formato delle coppe europee. Ma a noi non non importa, possiamo solo resistere, far finta che non stanno cercando di privarci della nostra idea, insistere con questa rubrica che è anacronistica e puzza di morto. Non lo neghiamo: sarà un anno difficile, con più partite (dal prossimo turno arriva anche la Conference League), più storie da seguire, più giocatori, più cazzate, più assurdità. Non riusciremo a coprire tutto ma non abbiamo mai avuto un’intenzione di universalità: non siamo così pazzi.