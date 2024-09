I ragazzi della 2 C della scuola media Camozzi premiati a Milano da Federchimica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bergamo. Si chiama “Chimica in pillole” ed è il progetto, realizzato dagli studenti2 Csecondaria di primo grado Gabrieledi Bergamo, premiato daper la categoria “Farmaci di automedicazione”. Mercoledì 25 settembre i, ora passati in terza, accompagnati dalla loro insegnante di matematica e scienze Angela Peruzzo e da quella di italiano Camilla Mangili, hanno ritirato il premio del concorso “Chimica, la scienza che salva il mondo” al Museo NazionaleScienza eTecnologia Leonardo da Vinci di. Dei 220 lavori realizzati dagli studenti di tutta Italia, 19 sono statidalla Federazione nazionale dell’industria chimica. “Chimica in pillole” è un progettodurata di un intero anno scolastico.