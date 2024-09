I padroni di casa in dieci uomini riescono facilmente a vincere la prima vittoria di Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-26 23:58:15 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Tottenham ha superato l’espulsione al settimo minuto di Radu Dragusin e ha aperto la sua stagione dicon unaper 3-0 sul Qarabag. Il calcio d’inizio è stato ritardato di oltre 35 minuti a causa della congestione del traffico con i visitatori dell’Azerbaijan che sono arrivati ??allo stadio solo un quarto d’oradell’orario di inizio originale. Solo nuovi clienti. Scommetti £ 10* e ricevi £ 30* in scommesse gratuite. Iscriviti, deposita tra £ 5* e £ 10* sul tuo conto e bet365 ti darà tre volte quel valore in scommesse gratuite quando piazzi scommesse qualificanti con lo stesso valore e vengono definite. Le scommesse gratuite vengono pagate come crediti scommessa. Si applicano le esclusioni di quote/scommesse minime e metodi di pagamento.