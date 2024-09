Ha un guasto all’auto scende per capire il problema ma muore schiacciato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un tragico incidente ha colpito un uomo di 34 anni di origini pakistane, che è rimastodalla propria auto mentre cercava di ripararla. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio nella frazione di Boara, nei pressi di Ferrara.Leggi anche: Giovane chefin Australia: Bartolo Reina trovato senza vita a 33 anni Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua macchina in una zona di campagna quando ha avvertito unal veicolo. Dopo essersi fermato per controllare, ha sollevato l’auto con un cric, ma per ragioni ancora da chiarire – forse a causa del terreno instabile – l’auto si è improvvisamente abbassata, schiacciandolo. Il peso della vettura ha avuto conseguenze fatali, uccidendo l’uomo sul colpo.