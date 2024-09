Guardate che in casa hanno sentito tutto Non è la Rai al Grande Fratello Signorini gliel’ha fatta Poi il caos

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024), nuova puntata e argomenti e dinamiche a non finire nonostante il reality sia appena iniziato. Tra ospiti speciali, come Brooke Logan di Beautiful, confessioni strazianti, come quella di Enzo Paolo Turchi, racconti difficili, come quello di Clarissa Burt, Alfonsoha tirato un bello scherzetto alle Non è la Rai. Bello si fa per dire. Chiamate in confessionale per delle confidenze sui coinquilini, spinte dal conduttore, Le Non è la Raisparlato di Maria Vittoria Minghetti. Quest’ultima però hae una volta tornate in salone è scoppiata la lite. Le tre che ricordiamo giocano come unico concorrenteespresso dei giudizi poco lusinghieri su Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti. Leggi anche: “Mi dispiace tanto”.