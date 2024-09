Grazie al Galà sei apparecchiature al S Maria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) I donatori, di nuovo, hanno risposto presente: mercoledì al Circolo Equitazione di Canali si è tenuta la quarta edizione deldi beneficenza organizzato da Nicole Ferrarini in memoria della madrella Azzolini e i risultati sono stati ottimi. "Con i fondi raccolti – spiega la stessa Ferrarini – riusciremo a donare seial SantaNuova: un videogastroscopio pediatrico, quattro sistemi di immobilizzazione per la radioterapia e una lampada a fessura per l’oculistica. Ciò che avanza poi sarà affidato al dottor Romano Sassatelli per la sua ‘Apro’ Onlus: ogni anno riusciamo a fare di più". Fondamentali per la serata gli sponsor Carrozzeria 2S, Corradini ingranaggi, Cilloni, Corrado Catellani di Collequercia, Cristian Aleotti, Federico Margini, Aldo Bolognesi, Terratrendes Industrial Minerales, Pasticceria Dava e Gruppo Zatti.