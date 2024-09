Giornata del cuore ecco dove fare i controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Domenica si celebra la "mondiale del". Per la prima volta l’Asst Ovest Milanese aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione della Fondazione Onda e offre screening gratuiti per prevenire le malattie cardiovascolari, negli ospedali di Magenta e Legnano. Un’opportunità per sottoporsi aspecialistici senza infinte attese e intercettare eventuali problemi in fase iniziale. Domenica al Fornaroli magentino, dalle 9 alle 13, area Poliambulatori del primo piano (ambulatori 5 e 7), si potrà ottenere una visita con il cardiologo, che comprende anche l’elettrocardiogramma (ecg). Prenotazione obbligatoria telefonando al numero verde 800843843 (specificando "ambulatorio bollino rosa"). Inoltre sarà possibile seguire al 4º piano, dalle 11 alle 12, una conferenza dedicata all’infarto acuto (obbligatoria la prenotazione).