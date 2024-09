Donna dà fuoco a una ragazza in strada a Catania grave 26enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2024) Aggressione in. Unaha riportato ustioni sul 20% del corpo dopo che, al culmine di una lite, un'altrale ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato. La vittima è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro con la prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando alle prime informazioni avrebbe ustioni al volto, collo, braccia, torace ed è stata affidata agli specialisti del Centro Ustioni. Sul posto sono intervenute le volanti, indaga la Squadra mobile della Questura.