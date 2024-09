Dai ' sei gradi di separazione’ alla ' sharing economy’ le teorie economiche più strane e di successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – L’economia, così come altre scienze come la sociologia e la psicologia, si basa su alcuneche sono state elaborate nel corso del tempo. Entrando più nel dettaglio, le scienzeanalizzano la domanda e, di conseguenza, i consumatori, con il risultato che studiando lesi riesce a comprendere meglio il contesto di azione. Al centro, dunque, c’è l’interpretazione dei comportamenti umani in relazioneloro capacità e predisposizioneformazione della ricchezza. Benché sia difficile dire quando inizino le, è possibile affermare che queste hanno cominciato sicuramente ad avere una valenza importante dformazione dei primi grandi imperi coloniali.