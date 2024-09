Da Barella a Rodri troppi infortuni | clamoroso il calcio pensa allo sciopero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) I calciatori si sono rotti. In senso letterale e metaforico. Da qualche tempo hanno iniziato a tirar fuori la voce, non per le solite interviste vuote di contenuti, ma per porre l'accento su una questione importante, quella della loro salute fisica. Guardiamo alsport come esempio di stile di vita salutare, tratti in inganno da atleti-influencer alla Cristiano Ronaldo, che trattano il proprio corpo come un tempio. In realtà la quantità di partite e l'alto livello atletico richiesto sta lasciando strascichi pesanti sui calciatori più importanti. Mediamente una squadra di 25 elementi deve fare i conti con almeno duea giocatore. Prendiamo in esame due casi, partendo da Kylian Mbappé.