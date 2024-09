Cultura | a novembre torna a Napoli la La Nave di Libri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dal 13 al 17è in programma ‘Ladi’, l’iniziativale promossa da Agra Editrice in collaborazione con “Leggere: tutti” e Grimaldi Lines. Il viaggio, sulla rotta-Palermo, offre un’esperienza letteraria e gastronomica unica, con la partecipazione di scrittori, musicisti, attori, chef stellati e maestri pasticceri. L’iniziativa prevede tour guidati alla scoperta di Palermo e dintorni, con visite a luoghi di interesse storico come la Cappella Palatina, la Cattedrale, Monreale e le ville barocche di Bagheria. Il soggiorno a Palermo offre anche l’opportunità di esplorare la ricca tradizione gastronomica siciliana: nella Villa Niscemi, è infatti previsto un viaggio nella pasticceria siciliana sotto la guida dei maestri pasticceri Salvatore Cappello e Salvatore Garofolo.