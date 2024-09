Cingolani cambiamenti sono rapidi non c' è tempo da perdere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Quando si parla di capitale umano dobbiamo comprendere che l'adeguamento del modello culturale, così come la collaborazione tra privato e industria, o lo sviluppo della regolamentazione, devono avvenire in tempi molto". Lo ha detto l'ad di Leonardo, Roberto, nella sua lectio magistralis all'assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico, oggi a Grado. "Non abbiamoda- ha precisato - perché la tecnologia va avanti lo stesso. Ci sarà sempre un Elon Musk e un Jeff Bezos, le grandi potentissime università, e noi arrancheremo sempre di più" e "poi ci troveremo a parlare di capitale umano come fosse una scoperta. Stiamo andando troppo lentamente. Abbiamo perso troppi treni. Abbiamo dato tecnologie fuori, gli altri hanno imparato".