Chi è Mimì Caruso la ragazza che ha fatto piangere Manuel Agnelli a X Factor 2024 VIDEO

(Di venerdì 27 settembre 2024), 17 anni, è una cantante di Monza, di origini maliane, che durante l’ultima serata delle audizioni a X, ha conquistato il pass che la porterà direttamente ai Bootcamp con. Il giudice, solitamente sempre pungente e ironico, si è commosso alle lacrime davanti all’esibizione dellache ha interpretato Figures di Jessie Reyez. Pur essendo giovanissima,si sta facendo pian piano strada nel mondo della musica, con tantissimi concorsi canori vinti. Qui la vediamo in un filmato di prova, a soli 13 anni, per la selezione di Canta che ti passa: Nel 2023 ha partecipato alla selezione di Sanremo Giovani con il brano inedito Mi rubi il time. Sempre nello stesso anno, ha vinto il Fantastico Festival con una sua versione di Seven Nation Army.