Caso Golinucci ultimo atto? La pm | Non smetteremo mai di cercare la verità su Cristina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Annamaria Senni La procura ha teso una mano verso Marisa Degli Angeli, la madre di, la 21enne scomparsa a Cesena 32 anni fa. Nell’aula del giudice per le indagini preliminari a Forlì, ieri mattina, il pubblico ministero Laura Brunelli ha detto a Marisa Degli Angeli che il fascicolo sulle indagini relative alla scomparsa dipotrà essere riaperto in qualsiasi momento, perché le indagini sono a carico di ignoti e, se sopraggiungono nuovi elementi per indagare, si può riaprire il. In quell’aula solitaria del tribunale, Marisa Degli Angeli attendeva ieri una decisione del giudice. Un’attesa che dura da 32 anni, quando il tempo per Marisa si è fermato e da allora è rimasto sospeso. Si è fermato da quel primo settembre del 1992 quando la figliaè scomparsa e non ha fpiù ritorno a casa.