Bologna | armato di coltello rapina un ragazzo alla fermata del bus arrestato 17enne

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 -dihato undell'autobus in Bolognina per poi allontanarsi a bordo del 21. Il giovane di 17 anni è stato però intercettato e bloccato dpolizia che lo hacon l'accusa diÂpluriaggravata. Il tutto è accaduto martedì quando intorno alle 15 gli agenti sono stati allertati dsegnalazione di una cittadina che, spaventata, ha raccontato di aver visto in via Tiarini un giovanediminacciare i passantidel bus. La donna ha anche riferito di averlo vistore un giovane per avere delle sigarette per poi riprovarci con un'altra persone e in seguito scappare a bordo del 21 verso via Matteotti. I poliziotti si sono così messi sulle tracce deltore, intercettando il bus in viale Pietramellara.