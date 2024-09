Bielorussia | Lukashenko ' se Nato ci attacca useremo armi nucleari con la Russia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Minsk, 27 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente della, Alexander, ha assicurato che un attacco dellacontro il suo paese attiverebbe la nuova dottrina nucleare della, approvata questa settimana da Vladimir Putin. "Non appena ci attaccheranno,e lasarà con noi", ha dettodurante un incontro con gli studenti a Minsk, come riferisce l'agenzia di stampa statale Belta.ha ringraziato il presidente Putin per la recente modifica della dottrina nucleare russa e ha avvertito che "americani e polacchi" stanno già facendo manovre al confine. Ieri, il Cremlino ha avvertito che la nuova dottrina nucleare è un "segnale definitivo" ai paesi occidentali per dissuaderli da qualsiasi tentativo di dirigere i loro obiettivi verso lae i suoi alleati.