Altra giornata piovosa ma nel weekend torna il sereno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il passaggio di una perturbazione sull’Europa centro-settentrionale, denominata “AITOR”, porterà sulla Lombardia tempo perturbato specie sui rilievi venerdì. Nel fine settimana deciso miglioramento per l’espansione di un cuneo anticiclonico. Temperature in linea con la media del periodo sia nei valori minimi che massimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 27 settembre 2024Tempo Previsto: per tutto il giorno sui rilievi alpini e prealpini cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge deboli sparse sui settori centro-occidentali al mattino, da moderate a forti sui settori centro-orientali anche a carattere di rovescio o temporale.