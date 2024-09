Al principe Alberto di Monaco il premio internazionale Magna Grecia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

ROMA (ITALPRESS) – Un riconoscimento significativo per il valore umanitario. Questo lo scopo del "", consegnato, per la prima volta in Italia, dal presidente della FondazioneNino Foti all'interno della Galleria Doria Pamphilj a Roma. In virtù dell'impegno della Fondazione nella promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, ilè stato conferito alII di, per aver voluto promuovere, rafforzare e valorizzare legami speciali con l'Italia, dando lustro ai valori e alla storia del nostro Paese e divenendone custode e promotore.