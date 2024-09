Affari Tuoi le vincite sospette diventano un caso | focus e dubbi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024)continua a vivere una grande popolarità grazie alla conduzione di Stefano De Martino. Con il crescere degli ascolti tv, sono emerse nuove polemiche legate alledel programma. Un montepremi totale di 1 milione e 113.230 euro in sole 23 puntate, dal 2 al 26 settembre scorso, ha attirato l'attenzione degli utenti sui social, generandosulla trasparenza del gioco. La domanda che aleggia da tempo, soprattutto dopo le recentielevate, è sempre la stessa:è truccato? Già in passato, il programma era finito sotto la lente di ingrandimento per presunte irregolarità, e ora la questione sembra riaccendersi. In 23 puntate dell'edizione in corso, il montepremi medio è di circa 48.401 euro per episodio, con solo tre puntate in cui i concorrenti non hanno vinto nulla.