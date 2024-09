9 minuti con l’Arcivescovo – 18 conversazione con sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ritorna, oggi, 27 settembre 2024, l’appuntamento con “9”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese aldi Salerno-Campagna-Acerno, S.E., per iniziare, ha fornito un bilancio sui solenni festeggiamenti in onore del Patrono di Salerno, l’Apostolo Matteo, per poi soffermarsi sulle nuove ordinazioni in programma il 29 settembre, nonché sulla Festa dei Popoli prevista per domenica. S.E., a seguire, ha ricordato che ad ottobre riprende la Visita Pastorale e che, sempre a ottobre, è in programma la chiusura dei festeggiamenti per il 25° anniversario del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II.