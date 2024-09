UeD 2024 chi è Genny | cognome età lavoro di dov’è Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 26 Settembre12:17 pm by Redazioneè una delle corteggiatrici di Uomini e Donne di Alessio Pecorelli. La giovane è approdata alla corte dei tronisti nel corso della puntata andata in onda il 25 settembre. Maria De Filippi ha presentato le ragazze con l’appuntamento al buio. In realtà, le corteggiatrici sapevano chi avrebbero trovato sui Troni, in quanto durante la prima registrazione, il programma di Canale 5 ha condiviso sui suoi canali ufficiali sul web e sui social network i video di presentazione. Al contrario, i tronisti non sapevano quali ragazze sarebbero scese. Ed ecco che tra queste Alessio e Michele Longobardi hanno scoperto