Sport in tv oggi giovedì 26 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 26 settembre 2024) Anche26, sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con l’ATP 500 di Tokyo ed il combined (ATP 500 / WTA 1000) di Pechino, il ciclismo con le prove in linea juniores dei Mondiali, il calcio con la Coppa Italia, l’Europa League e la Champions League femminile, e la vela con le finali della Louis Vuitton Cup e della Youth America’s Cup. Per quanto concerne il tennis proseguirà l’ATP di Tokyo con le presenze di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, mentre inizierà l’ATP di Pechino, nel quale saranno protagonisti Lorenzo Sonego, Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Per il torneo WTA di Pechino scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto. Inizierà il duello tra Luna Rossa ed INEOS Britannia, che si contenderanno la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, inizierà la finale, che si svolgerà al meglio delle 13 regate.