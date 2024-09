Sospetta salmonellosi ispezioni Asl nell’azienda che fornisce cibo alle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – Gli ispettori del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro hanno fatto visita stamani allo stabilimento di Calenzano dell'azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi spa, assegnataria degli appalti di mense scolastiche nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello dove si sono registrati casifra gli studenti. "Le verifiche non hanno portato alla luce criticità, tanto che al momento non è stata richiesta l'adozione di misure profilattiche specifiche né sono state ordinate sospensioni o modifiche dell'attività - sostiene Qualità e Servizi in una nota -. Sono stati prelevati campioni che saranno sottoposti ad analisi, il cui esito sarà reso noto dautorità competenti".