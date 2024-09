Sorpreso a rubare in casa minaccia gli inquilini Arrestato 22enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Empoli, 26 settembre 2024 –con l’accusa di tentata rapina impropria. Succede ad Empoli, dove la Polizia ha messo le manette ai polsi di untunisino. Secondo quanto ricostruito dalla volante del commissariato empolese, intorno alle 5 di domenica scorsa duedi un appartamento in via Mazzini sono stati svegliati di soprassalto da forti rumori provenienti dall’ingresso dell’abitazione. Col cuore in gola, sono andati a vedere cosa fosse mai successo. E si sono trovati di fronte due sconosciuti intenti ale loro biciclette parcheggiate all'interno della. Una volta scoperti, i delinquenti se la sono data a gambe: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'altro è stato in un primo momento bloccato dalle vittime del furto.