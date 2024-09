Silver Fir Capital lancia il Fondo Ora | oltre 130 mln di investimento la prima operazione con AF Logistics

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024)Fir, società di gestione specializzata nell’nei settori immobiliare e delle infrastrutture sociali, ha annunciato il lancio delOra, un nuovo strumento didedicato al segmento della logistica, un settore cruciale per l’economia italiana. La prima operazione conclusa dalprevede uncomplessivo superiore a 130 milioni di euro per l’acquisizione e lo sviluppo di un complesso logistico di170.000 mq situato a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, con la partecipazione strategica di AFSpa, azienda leader nel mercato italiano della logistica. “L’– si egge in una nota – è articolato in tre fasi che vedono circa 70.000 mq già completati e affittati a DHL, leader globale nel settore della logistica; 30.000 mq in costruzione e già pre-locati a primari operatori del settore e70.