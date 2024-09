Serie C Girone A | la Triestina affonda la Clodiense rosica | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di gioved√¨ 26 settembre 2024) Laproprio non riesce a dare un segnale di vita e capitola in casa anche contro il Lumezzane (2-3) che, andato in vantaggio con Pisano dopo 8 minuti, subisce comunque il pari dei giuliani ad opera di Vicario al minuto 21, ma la reazione dei padroni di casa dura poco e infatti gli ospiti si riportano in vantaggio con Iori poco dopo la mezzora del primo tempo. La ripresa vede i giuliani proiettati in avanti e anche capaci di trovare il pari con Struna al 59¬į. Laora ci crede ma √® il Lumezzane a tornare avanti con Taugordeau al minuto 70. Finisce tra i fischi del non numeroso pubblico del ‚ÄúRocco‚ÄĚ. Nel pomeriggio il Trento era riuscito a strappare il pari (2-2) in casa dellariemergendo dal doppio svantaggio (reti di Manfredonia e Salvi pareggiate da Rada e un autogol) e andando, poi, anche vicino al clamoroso successo, ma il pareggio √® giusto.