Roma 1 kg di cocaina e munizioni trovati a Tor Bella Monaca | arrestato 24enne

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quasi un chilo die 32per pistola. E’ quanto trovato e sequestrato dai carabinieri adurante un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Tor. Il blitz è scattato quando i militari hanno notato in via San Biagio Platani unno che aveva un atteggiamento sospetto., 1 kg dia TorDall’ipotesi si è passati poi ai riscontri, con il giovane trovato in possesso di, suddivisa in 1.301 involucri, dosi già pronte per la vendita e materiale per la pesatura e il confezionamento.inoltre circa 2.900 euro in contanti ritenuti il provento della pregressa attività illecita e 32per pistola.