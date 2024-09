Riparte la preparazione dei Grandi Progetti per L’Abruzzo IMAGERY uscita nelle sale 2026

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 26 settembre 2024)si prepara a diventare un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale grazie alla nascita della nuova Film Commission. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di promuovere il territorio come location ideale per produzioni cinematografiche, televisive e digitali, valorizzando le risorse naturali, culturali e artistiche della regione. La Film Commission si propone di attrarre investimenti e, offrendo supporto logistico e finanziario a registi, produttori e artisti interessati a raccontare storie che abbiano come sfondo l’affascinante terra d’Abruzzo. In questo contesto di fermento culturale e innovazione si inserisce anche la Bigstonefilm, una nuova casa cinematografica nata sul territorio abruzzese con una mission ben precisa: sostenere la transizione energetica socialmente equa e promuovere il city branding attraverso il cinema.