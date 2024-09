Riempiono di veleno una carcassa di cervo come esca per i lupi e si filmano | denunciati due allevatori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gandellino. “Un’importante operazione antibracconaggio”, la definisce la Polizia provinciale. Un’operazione che per la prima volta riguarda i grandi carnivori e nella fattispecie il lupo. I fatti risalgono a questa primavera, quando gli agenti del nucleo ittico-venatorio di via Tasso individuano unadimorto a Gandellino, in località “Gromo S.Marino/Ronchello”. Il rinvenimento di una specie di ungulato in così forte espansione demografica non stupisce certo gli agenti, ad incuriosire è la presenza di un liquido bluastro che fuoriesce abbondantemente dalladell’animale e ancor di più la presenza di una fototrappola posizionata esattamente in direzione delmorto. La Polizia provinciale intuisce subito che quello non è un rinvenimento qualunque e che quella fototrappola non è posizionata casualmente in quel contesto.