Rai nomine Cda | chi sono Agnes e Rossi i membri indicati dal Mef

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di Simonae Giampaolo, che secondo l’accordo che filtra dalla maggioranza dovrebbero andare a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato nel nuovo Cda della Rai. Chi è SimonaNata a Roma l’8 giugno 1967,si laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 presso l’Università Luiss ‘Guido Carli’ di Roma. Inizia la sua carriera professionale all’interno della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali di Piaggio & C. S.p.A. In seguito passa a Telecom Italia S.p.A. come Product Manager nell’area Marketing Clienti Privati della Direzione Generale. Successivamente come responsabile ‘Qualità’ all’interno della Direzione Territoriale Campania, Basilicata e Puglia.