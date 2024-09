Proteste a Bologna contro il presidio del centrodestra ‘Stop al degrado’ | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Ascattano lela manifestazione "Stop al degrado" di Ubcc con ilin corso in piazza dell'Unità. Un gruppo di manifestanti in bici ha iniziato ad avvicinarsi alla piazza intonando slogan come "Gli unici stranieri i fascisti nei quartieri", "Fascisti carogne tornate nelle fogne" e "Siamo tutte antifasciste". Sono circa duecento le persone che bloccano il: “Questo quartiere viviamo non è perfetto, non vogliamo nasconderci. In un quartiere popolare per anni marginalizzato è ovvio abbia dei problemi. Problemi che non si risolvono con la militarizzazione delle piazze e delle strade: non serve a niente. Noi oggi siamo qua perché i fascisti non si devono occupare dei nostri bisogni. Il problema di questo stato è che permette ai fascisti di stare in piazza perché sono al Governo.