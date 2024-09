Post anti-Samp Gudmundsson nei guai Cosa rischia l’attaccante viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – Albert, attaccante islandese della Fiorentina, è finito neiper un’immagine pubblicata sui social su cui adesso sta indagando la Procura federale. Il giocatore, ex del Genoa, prima del derby di Coppa Italia tra i rossoblù e ladoria haato l’immagine di un cassonetto della spazzatura con una scritta offensiva verso i doriani. La Procura federale ha aperto un'indagine per ''condotta sleale esportiva'', ai sensi dell'art 4 del Codice di giustizia sportiva che fa riferimento ai principi della lealtà, della correttezza e della probità ''in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva''.