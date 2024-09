Paperdì e Juvecaserta più forti di prima Di Leva | rapporto che va al di là della sponsorizzazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 26 settembre 2024) Caserta. Rinnovato presso la sedePaperdi in S. Nicola la Strada l’appuntamento con i rappresentanti dell’informazione per il tradizionale incontro di inizio stagione con il club bianconero ed il fondatorePaperdi, che anche quest’anno sarà il title sponsor2021 che partecipa al campionato di serie B Nazionale. L’incontro è stato aperto dal presidente, Francesco Farinaro, che ha avuto modo di ripercorrere la storia recente del club bianconero delineando quelli che sono gli obiettivi per la stagione che inizierà sabato con l’anticipogiornata sul campoVirtus Roma.