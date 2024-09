Open Arms | Salvini ' se condanna precedente pericoloso rimarrò comunque in carica' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Una eventualenon sarebbe un problema per me o preoccupante per me, sarebbe un enorme problema per l'Italia, per lo Stato di diritto, per il contrasto all'immigrazione clandestina, a livello internazionale sarebbe un. Sono convinto che la giustizia si pronuncerà in maniera sensata e serena,inqualunque sia la sentenza che mi auguro di assoluzione". Lo ha affermato il vicepremier Matteo, in un incontro con l'Associazione stampa estera. "Ritengo che sia un processo politico, istruito dalle parti politiche della sinistra -ha proseguito il leader della Lega- e conto che un giudice indipendente arrivi a conseguenze che a me appaiono ovvie. Se non fosse così in primo grado, fortunatamente in Italia ci sono altri due gradi di giudizio.