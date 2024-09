Nubifragio proseguono le opere di pulizia dei torrenti Morla e Tremana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bergamo. Le ruspe continuano a operare incessantemente, dopo ilche lo scorso 9 settembre ha messo in ginocchio molti cittadini e commercianti di Bergamo, arrivando causare danni stimati in circa 30 milioni di euro. Si ripuliscono le sponde, i ponti e le rogge dei, che sono esondati provocando gli allagamenti. Continuano anche le operazioni di ristrutturazione dei tratti di strada di via Ponte Pietra, crollati a causa della furia dell’acqua. L’obiettivo è quello di ristabilire il prima possibile il collegamento con piazzale delle Olimpiadi. Â

  Camion pieni di legno e detriti continuano a riempirsi durante gli interventi di ripulitura delin zona Borgo Palazzo, concessi in carico al Consorzio di Bonifica. L’impressione è di essere a buon punto, complice l’abbassamento del flusso d’acqua.