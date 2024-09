Nessuno chef di MasterChef Italia mi ha chiamato Non vorrei fare altra gavetta penso di aprire un circolo Arci | lo sfogo della vincitrice Eleonora Riso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lascorsa edizione di “Master”,, ha tracciato un bilanciosua esperienza fuori dallo studio del cooking show e ha tirato una frecciatina anche ai giudici eGiorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo”. “Glidel programma non mi hanno mai, ma non è un problema e non ho certo pretese. Lo so che la mia formazione non è a livello di quella dei professionisti, che ho vinto un programma di cucina amatoriale. – ha detto a Il CorriereSera – Ho ricevuto altre proposte nei mesi, tutte da persone molto più grandi di me che lavorano nella ristorazione e hanno attività piccoline. Ovvio cheuna buona esperienza mi piacerebbe tantissimo, che sarebbe utile“. Ma c’è un piano B: “Comunque ho iniziato a muovermi in un’direzione: cerco qualcosa di mio.