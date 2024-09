Neonati sepolti in giardino la madre non risponde al giudice La famiglia chiede riservatezza    

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - Chiara Petrolini, la 21enne agli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio premeditato e soppressione e occultamento di cadavere, dopo il ritrovamento dei dueneldella sua casa a Vignale di Traversetolo (Parma), si è avvalsa della facoltà di nonre alle domande del gip del tribunale. E' stato Nicola Tria, l'avvocato della ragazza, a spiegare ai cronistii che quella di Chiara "è una scelta prettamente tecnica che non esclude che in futuro possa rendere dichiarazioni o sottoporsi a interrogatorio. Lei è già stata interrogata due volte, d'altra parte, e io ritengo che abbia anche fornito un contributo non irrilevante per la ricostruzione dei fatti".