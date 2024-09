Napoli in manette un allenatore di calcio | abusi sessuali e pedopornografia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 26 settembre 2024) A finire inun57enne. L’accusa è disu un suo allievo, ma in casa trovato anche materiale pedopornografico Sono migliaia i bambini italiani che come sport fanno. Soprattutto nel nostro paese, infatti, questo è uno degli sport più seguiti in assoluto, nonché uno di quelli con il maggiore giro di denaro, di affari e di persone: non è un caso, infatti, che i calciatori diventino dei veri e propri simboli per i bambini e per le bambine che fanno questo sport e che quindi sognano di diventare forti e famosi come loro. Inun(cityrumors.it)Sebbene la scuolae in generale l’ambiente sportivo popolato dai più piccoli, per quanto serio, dovrebbe rimanere accogliente, divertente e sicuro per tutti, agli utenti di una società calcistica stanno vivendo giorni da incubo.