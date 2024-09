Motocross Prado e Gajser si giocano il Mondiale MXGP nell’ultima tappa in Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tra sabato 28 e domenica 29 settembre la pista di Cozar ospiterà il Gran Premio di Castilla-La Mancha, ventesimo e ultimo appuntamento stagionale del2024. Riflettori puntati insul duello per il titolo tra Jorgee Tim, separati da soli 7 punti in favore del padrone di casa spagnolo quando restano a disposizione un massimo di 60 punti tra Qualifying Race (10) e le due gare (25 ciascuna). In realtà anche Jeffrey Herlings sarebbe ancora aritmeticamente in lizza per il, ma l’olandese della KTM è distante 48 punti dae 41 daquindi (a meno di clamorosi colpi di scena) non potrà più giocarsi il sesto sigillo iridato della carriera. Sono rimasti in due di fatto i contendenti per vincere il campionato dopo un lungo tira e molla cominciato a marzo in Argentina.