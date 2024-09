Mense più green e meno sprechi Così Sodexo cambia i refettori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Riduzione dell’impatto ambientale, migliore vivibilità e sensibilizzazione contro glialimentari: sono questi gli obiettivi che stanno trasformando idi otto scuole del Comune di Legnano in spazi più sostenibili. L’iniziativa, avviata in questi giorni da, gestore del servizio di refezione scolastica a Legnano, rappresenta l’offerta migliorativa presentata in sede di gara e si inserisce nella filosofia aziendale “Think“., riconosciuta leader nei servizi di ristorazione e cura degli spazi, ha puntato a trasformare iin veri e propri "ristoranti sostenibili" grazie a allestimenti a basso impatto ambientale e messaggi educativi volti al rispetto del pianeta.