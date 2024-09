Maxi multa per ricerca di tartufi durante il periodo di divieto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pescara - Sanzione severa per un uomo colto sul fatto mentre violava le norme di raccolta. Un episodio recente ha evidenziato la violazione delle normative sulla raccolta di: un uomo è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri forestali del Nucleo "Parco" Carpineto della Nora mentre era intento nelladiin undi. Questa attività , contraria alle specifiche prescrizioni del calendario di raccolta, è regolamentata per garantire la sostenibilità delle diverse specie di, ognuna delle quali ha undi raccolta designato. Per questa violazione, l'uomo è statoto con una sanzione che varia da 500 a 1400 euro. Inoltre, gli è stata comminata una sanzione accessoria che gli impedisce di dedicarsi alladiper undi sei mesi.