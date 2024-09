Mantova trovata morta dopo una settimana Maria Campai | fermato un 17enne

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024) La sorella aveva dato l’allarme venerdì scorso, 20 settembre, perchénon si era più fatta sentire. Erano rimaste d’accordo che sarebbe stata lei a richiamare per farsi venire a prendere, nel comune di Viadana in provincia di. Ma, 42enne di nazionalità romena, quella telefonata non l’ha mai fatta. Il suo corpo è stato ritrovatounain una villetta poco distante da dove la sorella Roxana l’aveva accompagnata e lasciata, con l’idea di rivederla poche ore. Le due donne vivevano insieme a Parma Gli investigatori che indagavano per la scomparsa della donna hannoun giovane, con l’accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito finora,l’avrebbe conosciuto online e i due si erano dati appuntamento a Viadana, forse per un colloquio di lavoro. Non è chiaro cosa sia successo.