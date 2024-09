Louis Vuitton Cup Luna Rossa vince la prima regata | battuta Ineos Britannia

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Esordionte perPrada Pirelli nella finale diCup a Barcellona.nelladi giornata, condizionata da forte vento che ha fatto toccare alle imbarcazioni punte di 50 nodi. Nonostante le condizioni facessero presagire un vantaggio per il team inglese, gli italiani guidati da Francesco Bruni e Jimmy Spithill hanno sfruttato un’ottima partenza che infatti ha garantito 100 metri di vantaggio all’avvio. Dopo aver aperto il gap fino a circa mezzo chilometro all’ultimo lato di bolina,ha condotto lain copertura senza più rischiare fino al traguardo tagliato con 46 secondi di anticipo. Vendicata la sconfitta nello spareggio del round robin, costato il primo posto. Si tornerà in acqua alle 15.49 per la seconda prova del giorno. Passerà il turno chi otterrà sette successi nelle 13 sfide in programma.