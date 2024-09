L’economia circolare Tornano gli Ecoincontri e il mercato Carboot Prime bollette scontate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), incontri e mercatini. L’autunno porta tante novità e conferme da parte di Ecofor service, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, che da anni organizza una serie di eventi rivolti alla comunità. Il primo sarà in programma sabato 28 settembre con il ritorno del, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati esposti direttamente dal proprio bagaglio dell’auto. Un ritorno voluto dopo il successo delledi edizioni di inizio estate. "Riprendiamo questa esperienza – spiega Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor service – con una cadenza mensile per renderlo un appuntamento fisso in via Del gelso, accanto al teatro Era".