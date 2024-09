Le sbattono fuori Tremano nella casa del Grande Fratello | caso choc e bufera nessun perdono

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quarto appuntamento con il. Questa sera, giovedì 26 settembre, il reality show ritorna su Canale 5 alle 21.40, con la conduzione di Alfonso Signorini. Ad affiancarlo, ci saranno Rebecca Staffelli, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In attesa di scoprire cosa accadràpuntata di stasera, ecco alcune anticipazioni. Uno dei momenti più attesi sarà l’ingresso della leggendaria Brooke Logan di Beautiful, interpretata da Katherine Kelly Lang,per un confronto con Clayton Norcross, uno dei concorrenti. Le ex protagoniste di Non è la Rai, che inizialmente avevano conquistato il favore del pubblico, stanno ora affrontando critiche. In particolare, Ilaria Galassi è finita al centro di una polemica dopo aver mimato il fisico di Ilaria Clemente durante una conversazione con l’amica Pamela Petrarolo, subito dopo le nomination.