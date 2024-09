Le parole del capitano Gagliolo | Lo spogliatoio è con il mister Tifosi giustamente arrabbiati rialziamoci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Massimo Carrera oggi a Carpi si giocherà il futuro sulla panchina dell’Ascoli. La tensione della vigilia ha visto il tecnico restare in silenzio con la bocca cucita. In questo delicato momento a metterci la faccia davanti ai microfoni è stato ilRiccardoche, nonostante il recupero fisico, sembrerebbe destinato a partire in panchina. In campo la fascia dicon molta probabilità finirà di nuovo sul braccio del centrocampista Varone. "Ci tenevo a fare una premessa – commenta–. L’anno scorso mi è dispiaciuto molto non poter aiutare la squadra nella lotta per la conquista della salvezza". Situazione paradossale quella vissuta dall’esperto centrale difensivo che, giunto ad Ascoli per seguire il maestro Castori, dopo qualche mese si è ritrovato senza di lui e con l’arrivo di Carrera che poi non è riuscito ad evitare il ritorno in C.