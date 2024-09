La Bandiera Tricolore mette il turbo agli ascolti Rai | ecco i dati dell' orgoglio italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Cerimonia di restituzione”) In una giornata difficile per il servizio pubblico, gambizzato da uno sciopero improvviso organizzato dalle principali sigle di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl e Snater) che ha di fatto impedito a Tg e contenitori di andare in onda, chi ha pensato a, è proprio il caso di dirlo, tenere alta laè stato il nostro. Su Rai 2, infatti, la Cerimonia di restituzionein tarda mattinata è stata vista da 416mila persone col 6.6% di share. Nel palazzo del Quirinale gli atleti di ritorno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi parigine hanno riconsegnato le rispettive bandiere al Presidente Mattarella il quale ha premiato tutti i medati e i quarti classificati.