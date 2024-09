Kate Middleton secondo impegno di lavoro ufficiale ma nessuno la vede

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha partecipato al suodi, maancora l’ha vista. La Principessa del Galles ha convocato una riunione al Castello di Windsor per discutere del suo concerto annuale di canti natalizi, che di solito si tiene all’Abbazia di Westminster all’inizio di dicembre, ma di questo incontro non c’è alcuna foto. A inizio settembreha condiviso un video sul suo profilo Instagram per annunciare la fine della chemioterapia preventiva e la ripresa graduale dei suoi doveri di Corte. Ciò significa che ufficialmente la moglie di William è tornata al, anche se non ha ripreso a pieno regime. Infatti, non è ancora guarita dal cancro, quindi non è fuori pericolo, e i medici hanno raccomandato calma e riposo. Per questo motivo, ad esempio,non ha accompagnato William a New York.