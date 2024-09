Jesi furti di portafogli nei supermercati | preso un 30enne incastrato dai video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Ancona),26 settembre 2024 -dinei: i carabinieri della stazione dihanno denunciato in stato di libertà un, di nazionalità straniera, per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Gli episodi risalgono allo scorso 13 luglio. Il copione sempre lo stesso: le vittime, tre donne, erano state avvicinate tra le fila degli scaffali e derubate del, operazione, quest’ultima, compiuta con particolare abilità. In due casi, il bancomat custodito nelera stato indebitamente utilizzato per effettuare prelievi di somme ammontanti rispettivamente ad 850 e 600 euro. L’attenta analisi delle immagini riprese dai relativi sistemi disorveglianza ha consentito di individuare ilquale autore di uno di talie di entrambi i prelievi fraudolenti.